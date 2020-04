Espagne : La Liga envisage plusieurs scénarios pour reprendre le championnat, souligne Javier Tebas

Le président de la Ligue professionnelle de football en Espagne, Javier Tebas, a avancé, mardi, que plusieurs scénarios sont envisageables actuellement pour reprendre le championnat espagnol suspendu en raison du coronavirus.

“Nous étudions différents scénarios, avec différentes dates de redémarrage, à huis clos ou pas, mais ce n’est pas une option de penser que l’on ne va pas rejouer”, a relevé Tebas dans une rencontre avec des journalistes étrangers.

Selon Tebas, il y a trois scénarios sur la table. “La Liga reprend le 28 mai, se dispute en juin et les compétitions européennes se déroulent en juillet. La Liga redémarre le 6 juin et se joue en même temps que les coupes d’Europe jusqu’à la fin juillet, et La Liga repend le 28 juin, se déroule en juillet et les Coupes européennes en août”, a-t-il exposé.

De même, le patron de La Liga s’est dit confiant dans la reprise de la saison. “Je suis persuadé que les Championnats nationaux et les compétitions européennes pourront être achevés”.

S’agissant des dommages du coronavirus sur le championnat et les clubs de football, Javier Tebas a précisé que les pertes sont estimées à 1 milliard d’euros s’il y avait une annulation de la fin de saison, 350 millions d’euros en cas de matches à huis clos et 150 millions d’euros si l’on joue avec des spectateurs.