La Société Magasin Général réaffirme son soutien au secteur de la santé

Parce qu’elle est une institution citoyenne qui assume sa responsabilité sociale envers ses employés et envers la société, la chaîne de supermarchés MG continue d’apporter son soutien au secteur de la santé.

Après un don fait récemment par la société et son Président Directeur Général, M. Tahar Bayahi au fond 1818 afin d’aider à lutter contre le Covid-19 plus communément appelé Coronavirus et réduire ses répercussions sociales et économiques, MG s’active encore d’avantage avec une nouvelle initiative.

Ainsi, après concertation avec le Ministère de la Santé, il a été décidé que MG vienne apporter un soutien ô combien important, en cette période critique au corps médical, souffrant d’un grand manque de capacités à sa disposition pour effectuer son travail et fournir des mécanismes de protection contre le virus.

MG fournira pour cela, du matériel et des équipements de tout genre pour aider à alléger les contraintes du personnel médical et paramédical de ces deux hôpitaux de première ligne de lutte contre cette pandémie. Suite à la décision prise par le ministère de la Santé, les équipes médicales ne doivent en aucun cas quitter l’établissement hospitalier dans lequel elles exercent et ce pour une durée d’une semaine, avant qu’elles ne partent pour une mise en quarantaine obligatoire et qu’une autre équipe vienne les relayer.

Dans ce contexte d’urgence, l’enseigne MG se devait d’intervenir pour apporter son aide et son soutien à deux hôpitaux qui sont en première ligne face à cette pandémie à savoir, l’hôpital La Rabta de Tunis et celui de l’Ariana Abderrahmane Mami.

Les employés de MG se sont spontanément mobilisés pour réussir cette action. Les fournisseurs de MG (Floridraps, Mawada, Sotufab) ont eux aussi favorablement répondu à l’appel, fournissant ainsi le matériel nécessaire pour ces deux hôpitaux.

Il s’agirait de téléviseurs, micro-ondes, réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge, des équipements de bureaux comme les ordinateurs, cafetières, tables et chaises mais aussi des draps, draps housses, taie d’oreillers, oreillers et couettes. MG a pensé à tout.

Tout ce matériel, viendra équiper 16 chambres de l’Hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana et celles de la Rabta afin d’aider le personnel hospitalier dans son quotidien héroïque.

Cette action n’est que la première, d’autres suivront prochainement, dès la disponibilité des articles commandés.

MG réitère sa considération envers tous ces collaborateurs et envers toutes les personnes qui sont au-devant de cette pandémie internationale, et qui travaillent sans arrêt et au péril de leurs vies pour endiguer la propagation du coronavirus.

Soyons tous unis pour notre pays, pour notre avenir, appliquons les consignes et restons chez nous.

Avec la solidarité de tous, nous viendrons à bout de ce fléau.

Vive la Tunisie.