Radhia Jéribi : Les psychologues et avocats sont appelés à venir en aide bénévolement aux familles durant le confinement généralisé

La présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) a appelé les psychologues et avocats à venir en aide et à assurer l’accompagnement psychologique des familles, bénévolement et gratuitement, en cette période d’épidémie de coronavirus et de confinement généralisé.

Elle a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP qu’une ligne gratuite a été mise à la disposition des citoyens citoyens depuis une semaine, afin de répondre à toutes les questions des femmes et à les assister en cette période de confinement à travers des consultations juridiques gratuites.

” Une vingtaine d’appels téléphoniques sont parvenus à l’UNFT liés aux violences et altercations verbales entre les couples dues au stress du confinement ” a-t-elle observé, mettant en garde contre la recrudescence de la violence conjugale du fait de la promiscuité prolongée.

Il convient de rappeler qu’une ligne a été mise à la disposition des familles sollicitant des consultations juridiques tous les mercredi et vendredi à partir de 15 heures.