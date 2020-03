Tunisie – Covid-19 : Des organisations et associations demandent une nouvelle grâce en faveur de détenus

Plusieurs organisations et associations ont demandé, dans une lettre ouverte publiée samedi et adressée au président de la République Kaïs Saïed, de gracier un plus grand nombre de détenus pour prévenir la propagation du Covid-19 dans les prisons.

Les signataires ont appelé le président de la République à accorder une grâce à cet effet.

Les organisations et associations ont souligné dans ce sens que les circonstances exceptionnelles que connaît le pays actuellement nécessite de porter secours au plus grand nombre possible de détenus conformément à la loi.

Ils ont proposé, dans ce sens, la possibilité de libérer les personnes en détention provisoire qui sont en attente de jugement. Il s’agit, ensuite, de les faire comparaitre en état de liberté pour jugement, tout en prenant les mesures nécessaires à cet effet.

Les signataires ont exhorté le président de la république à répondre positivement à cette initiative et à éviter ainsi une “catastrophe” qui pourrait se produire dans les prisons avec la propagation de l’épidémie du Covid-19.

Douze associations et organisations ont signé la lettre ouverte adressée au président de la République parmi lesquelles la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), l’Ordre National des Avocats, l’Ordre des médecins tunisiens, le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT).