Tunisie – Covid-19 : Arrivée des équipements de protection et de dépistage du virus

“La Tunisie a reçu samedi matin 100 000 bavettes, 20 000 tests de dépistage du coronavirus, 741 tenues de protection et 1100 masques de protection de visage”, a annoncé le directeur de la diplomatie publique et de l’information au ministère des affaires étrangères, Bouraoui Limam.

Ce don, sous forme d’équipements de protection et de dépistage du virus Corona, est offert par l’Union Africaine (Centre africain de lutte contre les maladies Africa CDC), a précisé le responsable.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, Limam a expliqué que ces équipements qui font partie d’un lot de don adressé à tous les pays africains, ont été financés par l’homme d’Affaires chinois Jack Ma.

” l’Union africaine poursuit ses efforts afin de renforcer davantage le soutien international aux pays africains pour lutter contre cette pandémie “, a-t-il poursuivi.

Et d’ajouter, ” la Tunisie tient à saluer les efforts déployés par l’Union africaine et à remercier l’institution Jack Ma et le gouvernement éthiopien pour leurs efforts dans la distribution et la livraison de ces équipements “.

Le directeur de la diplomatie publique et de l’information a aussi salué le rôle joué par l’ambassade de Tunisie en Ethiopie qui a veillé à assurer la livraison de ces équipements dans les délais.