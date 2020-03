Coronavirus- Foot- : les arbitres internationaux tunisiens font des dons au fonds 1818

Les arbitres et arbitres assistants internationaux tunisiens ont fait des dons au fonds 1818 consacré à la lutte contre le Covid-19, rapporte la Fédération Tunisienne de Football, vendredi soir sur sa page officielle facebook.

La FTF, rappelle-t-on, contribue activement à l’élan de solidarité et a lancé une campagne de dons en faveur du Fonds avec la participation des joueurs internationaux et entraineurs. Elle a également reservé la somme de 100 000 dinars destinée à couvrir les dépenses du sportif

international d’Ain Draham et le centre de stage de Bordj Cédria en équipements médicaux et paramédicaux suite à la décision du ministère des sports de les mettre à la disposition du ministère de la santé. 700 familles nécessiteuses dans le grand Tunis sont également prises en charge et reçoivent des produits alimentaires de base et de nettoyage et du gel hydroalcoolique.