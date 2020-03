Report des JO : une “décision judicieuse” pour l’Agence mondiale antidopage

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a dit soutenir “la décision judicieuse” prise mardi par le Comité international olympique (CIO) et le Japon de reporter les Jeux de Tokyo, à cause de la pandémie de coronavirus.

“La santé et la sécurité des athlètes restent la priorité numéro un pour l’AMA et il est clair que la bonne décision a été prise dans cette situation difficile et sans précédent”, a déclaré son président Witold Banka.

Plus tôt mardi, le Comité international olympique a annoncé que les Jeux de Tokyo étaient reportés, “au plus tard à l’été 2021”, après la décision conjointement prise par son président Thomas Bach et le Premier ministre du Japon Shinzo Abe.

“Comme indiqué ces derniers jours, l’AMA travaille en étroite collaboration avec les organisations antidopage, les athlètes et les autres parties prenantes pour garantir l’intégrité du programme mondial antidopage dans la mesure du possible pendant cette période, afin de garantir que le système retrouve sa pleine puissance, le plus rapidement et le plus efficacement possible une fois la crise terminée”, a-t-il rappelé.