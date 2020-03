Ben Arous-Covid19 : Le nombre des cas infectés passe à 4

Deux nouveaux cas testés positifs au coronavirus ont été enregistrés au gouvernorat de Ben Arous, portant le nombre des personnes contaminées à quatre dans la région.

Les deux nouveaux cas concernent une personne de retour de l’étranger qui a contaminé sa femme. Ils sont soumis à l’auto-isolement depuis sa rentrée ces derniers jours.

Des analyses effectuées sur des membres de la famille des cas confirmés sont avérées négatives, a souligné à l’agence TAP Taieb Chellouf, directeur régional de la santé à Ben Arous.

Par ailleurs, le conseil régional de Ben Arous, réuni samedi, en présence du gouverneur et des députés de la région ainsi que des représentants des différentes structures sanitaires, sécuritaires et des organisations nationales, a appelé à l’impératif de soumettre à l’isolement sanitaire 310 Tunisiens originaires de Ben Arous qui viennent de rentrer récemment en Tunisie et de procéder à l’application de la loi sur les cas qui ne respectent pas les consignes et mesures de prévention.

Les cas confirmés de contamination au coronavirus est passé à 60 en Tunisie, selon un nouveau bilan annoncé, samedi, par le ministère de la santé.