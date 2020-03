Espagne : la reprise du championnat à la mi-mai, selon le président de la Liga

Le président de la Liga, Javier Tebas a avancé la date de mi-mai pour la reprise possible du championnat d’Espagne de football, au même titre que le retour annoncé de toutes les compétitions européennes, après que la pandémie de coronavirus a contraint la suspension de tout le football interclubs.

“Il y a 30 ligues affectées, 30 tournois de coupe, et nous devons coordonner chaque calendrier au niveau national et international et le passage du championnat d’Europe de 2020 à l’été prochain signifie qu’il reste plus de temps pour terminer les saisons de championnat national”, a indiqué Tebas, dans une déclaration rapportée par la BBC.

“A la mi-mai, nous devrions être de retour avec toutes les compétitions européennes. Si les circonstances le permettent, nous pourrions avancer cela”, a-t-il espéré, ajoutant qu’il est nécessaire de travailler ensemble.

Jeudi, les Anglais et Ecossais ont prolongé la suspension de leurs championnats jusqu’au 30 avril.

L’Espagne qui est devenu le deuxième pays européen le plus touché par l’épidémie de coronavirus, et le quatrième au niveau mondial, avec 767 décès et 17.147 contaminations, a ordonné la fermeture de tous les hôtels sur son territoire.

Le gouvernement a décrété samedi l’état d’urgence, mettant en place des mesures draconiennes pour maintenir la population confinée.