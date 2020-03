Tunisie : Report du 15e épisode de Jazz à Carthage

La direction du festival “Jazz à Carthage” a annoncé, samedi dans un communiqué, le report de l’épisode 15 du festival, qui devait se dérouler du 2 au 11 avril 2020, mais sans préciser les nouvelles dates pour sa tenue .

Le comité rassure son public et annonce qu’il “mettra à la disposition des détenteurs de

billets une page sur le site du festival, pour les demandes de remboursement ou de

conversion.

Cette décision intervient suite aux annonces faites par le ministère de la Santé et de la Commune de la Marsa et les mesures prises le 13 mars courant, par le Chef du Gouvernement, en lien avec l’épidémie du Covid-19, interdisant entre autres, la tenue de tous les événements et rassemblements de plus de 100 personnes, indique la même source.

Les organisateurs du festival assurent placer “la santé et la sécurité du public, des

artistes et des équipes du festival en haut des priorités dans ce contexte d’urgence

sanitaire”.

Jazz à Carthage se trouve “contraint de reporter son édition 2020”, après avoir “tout

tenté, au prix de sacrifices et de grands efforts, pour maintenir cette édition qui

s’annonçait exceptionnelle, malgré toutes les contraintes”.

Le programme du festival annoncé, au cours d’une conférence de presse tenue cette

semaine, à Tunis, prévoyait la participation de plusieurs artistes étrangers notamment des Etats Unis, pays qui a annoncé des restrictions de voyage, sur un mois, vers et de plusieurs pays du monde dont l’Europe.

Le comité d’organisation du festival souligne qu’ “à ce stade très avancé et avec les

frais élevés préalablement engagés, Jazz à Carthage va subir les conséquences

financières implacables de cette décision, ce qui fragilise gravement, le festival et menace sérieusement sa pérennité.”

Le comité dit qu’il “va évaluer rapidement avec l’ensemble de ses partenaires ainsi

qu’avec le ministère de tutelle, l’impact financier de cette annulation et espère pouvoir

maintenir les prochaines éditions.”

Jazz à Carthage est une manifestation artistique annuelle privée. Cet événement très

attendu par le public fan de la musique jazz, bénéficie du soutien de plusieurs

partenaires dont le ministère des Affaires Culturelles.

Le maintien ou le report des manifestations artistiques privées dépendent essentiellement des décisions des municipalités, alors que toutes les manifestations culturelles et artistiques publiques sont reportées à une date ultérieure. Cette décision intervient conformément au plan d’action national et les mesures préventives du coronavirus.

Certains organisateurs ont déjà fixés de nouvelles dates qui se situent entre les mois

d’octobre et novembre 2020.

Avec la propagation alarmante du Coronavirus dans le monde, la vie artistique dans le

monde, comme dans tout autre secteur, se trouve paralysée jusqu’à nouvel ordre. Le Covid-19 a provoqué selon l’organisation mondiale de la Santé (OMS), une pandémie mondiale qui nécessite l’application immédiate de toutes les mesures préventives aux niveaux national et international.