Tunisie : Beït al-Hikma annonce le report de ses activités scientifiques

L’Académie tunisienne des sciences des lettres et des arts, Beït al-Hikma, a annoncé, jeudi, le report de toutes ses activités scientifiques et culturelles, prévues pour le mois de mars 2020 à son siège à Carthage en banlieue de Tunis.

Beït al-Hikma souligne que le report concerne également la conférence programmée pour le vendredi 13 mars au siège de l’Académie. Intitulée “Les modifications du vivant: Vers où l’imaginaire peut-li porter la Science?”, cette conférence devait être donnée par les professeures Habiba Bouhamed Chaabouni et Hédia Hbaieb Abdelkéfi.

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beït Al-Hikma est une institution publique à caractère non administratif. Elle œuvre depuis trois décennies à favoriser l’approfondissement et la diffusion des connaissances, à nouer un dialogue scientifique universel et à promouvoir la culture arabe.

Ce report s’inscrit dans le cadre des mesures préventives du Covid-19, décidées au niveau national.