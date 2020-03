Tunisie : Report de toutes les activités Culturelles et artistiques

Toutes les manifestations culturelles et artistiques d’envergure nationale et internationales sont reportées pour des dates qui seront communiquées ultérieurement.

Cette suspension temporaire concerne les événements organisés par le ministère des Affaires Cultuirelles ainsi que ceux qu’organisent les institutions sous sa tutelle.

La décision a été annoncée, mardi après-midi, par le ministère dans une lettre administrative adressée aux responsables des institutions culturelles publiques ainsi qu’aux délégués régionaux aux Affaires Culturelles. Elle s’inscrit dans le cadre du plan d’action national et les mesures préventive du nouveau Coronavirus ou ce qui est scientifiquement désigné Covid-19.

Le ministère souligne également le report “des manifestations et activités qui attirent un public assez large”.

Il est toutefois porté à la connaissance du public que le travail dans les institutions relevant du ministère ” sera limitée aux activités ordinaires et qui n’attirent pas un grand nombre de personnes. ”

Ces nouvelles mesures concernent ” les complexes culturels, les maisons de culture, les bibliothèques régionales et publiques, les Centres d’art scéniques et dramatique, les Instituts régionaux de musique et bien d’autres institutions culturelles à vocation Culturelle “. Elles interviennent suite aux quelques mesures annoncées la veille par le ministère concernant le report de quatre grandes manifestations qui devaient se tenir d’ici la fin du mois de mars ainsi que celles programmées pour le mois d’avril prochain.

Selon la même source, les visites aux musées et aux sites et points archéologiques et historiques seront maintenues sans pour autant mentionner la liste des musées qui seront accessible au public. Cependant, l’accès à ces lieux devra se faire dans le cadre d’un travail de concertation entre les diverses instances régionales et locales en relation avec le tourisme culturel. Les dirigeants et délégués régionaux aux affaires culturelles seront amenés ” à coordonner avec les instances relevant du ministère de la Santé et celles du ministère du Tourisme et de l’Artisanat aussi bien que la police touristique “.

Les organisateurs de manifestations et activités culturelles et artistiques sont appelés à ” la plus grande vigilance en se conformant au dispositif des mesures préventives qui sont mises en application dans le pays. ” La tenue de toute activité par ” les organisateurs des activités culturelles et spectacles artistiques” se fera “en coordination entre les autorités régionales, les responsables culturels au niveau régional et central ainsi que le ministère de la Santé “.

Une cellule de crise a été créée au sein du ministère, afin de suivre les derniers développements de la situation et être à l’écoute des préoccupations des dirigeants des institutions culturelles régionales.

La gestion de la situation sanitaire dans le pays qui nécessite davantage de prévention passe obligatoirement par les bonnes conditions d’hygiène. A ce sujet, le ministère appelle l’ensemble des institutions sous sa tutelle à fournir les produits sanitaires nécessaires pour tous ses agents, selon les moyens en leur disposition et les exigences de la période actuelle.

D’autres évènements culturels et artistiques importants sont prévus par des organisateurs du privé. Pour le moment, aucun report n’a été annoncé.

En application des recommandations du ministère de la Santé publique et le conseil de sécurité nationale tenu lundi sous la présidence du Chef de l’Etat, une série de dispositions préventives ont été annoncées par diverses institutions de l’Etat.

La politique préventive s’est renforcée en Tunisie avec la propagation d Covid-19 dans le pays qui enregistre actuellement 6 cas de contamination au total.