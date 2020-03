La Tunisie condamne fermement la tentative d’assassinat du premier ministre soudanais

La Tunisie a fermement condamné la tentative d’assassinat “odieuse” qui a ciblé lundi le cortège du premier ministre soudanais Abdallah Hamdouk.

Dans une déclaration publiée mardi, le ministère des Affaires étrangères rappelle la position constante de la Tunisie en faveur de l’unité et de la stabilité du Soudan et son refus de toutes les tentatives visant à déstabiliser sa sécurité.

La Tunisie réaffirme l’importance de voir les efforts régionaux et internationaux se conjuguer pour combattre le terrorisme et prévenir ses graves répercussions sur la sécurité et la stabilité des pays et des peuples.

Le premier ministre Soudanais Abdallah Hamdouk a échappé lundi à une tentative d’assassinat à Kober, dans la banlieue de Khartoum. Une explosion a eu lieu au passage de son convoi.