Coupe de Tunisie (16e de finale retard) : l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel en huitièmes de finale [Upd 1]

L’Espérance de Tunis a décroché sans difficulté son ticket pour les huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de football, en battant la formation de l’AS Sébikha 2-0, tandis que l’Etoile du Sahel a attendu la séance des tirs au but pour valider sa qualification face au CS Korba, à l’issue les deux matches en retard des 16e de finale joués mercredi.

Les sang et or sont venus à bout de leur adversaire, pensionnaire de la Ligue 2, grâce à deux réalisations de Bilel Bensaha (32) et Taha Yassine Khenissi (80).

Dans l’autre seizième de finale joué à Korba, l’Etoile du Sahel et le CS Korba (L2) n’ont pu se départager qu’au bout de la séance fatidique des tirs au but, remportée par les étoilés (5-3), après avoir terminé le temps réglementaire et les prolongations sur un score de parité (2-2).

Les protégés de Kaies Zouaghi ont pourtant mené par 2 buts à 0 grâce à deux réalisations de Houcine Mouaki Dadi (3) et Mortadha Ben Ouannes (45), avant que les locaux ne se rattrapent en seconde période par Nabil Slimane (59 sp) et Rami Baghdadi (65).

Au prochain tour, prévu ce dimanche, l’Espérance de Tunis affrontera l’AS Marsa, tandis que l’Etoile du Sahel donnera la réplique à l’ES Metlaoui.

Les résultats

. Mercredi

A Sebikha :

AS Sebikha (L2) – Espérance de Tunis (L1) 0-2

Buts :

Espérance ST : Bilel Bensaha (32), Taha Yassine Khenissi (80)

A Korba :

CS Korba (L2) – Etoile du Sahel (L1) 5-3 tab (2-2)

Buts:

CS Korba: Nabil Slimane (59 sp), Rami Baghdadi (65)

Etoile du Sahel: El Hocine Mouaki Dadi (3), Mortadha Ben Ouannes (45)

Déjà joués

. Vendredi 28 février

US Borj Amri (L.Régionale) – Kalaa sports (L. Amateur 1) 0-1

. Samedi 29 février

CS Chebba (L1) – US Ben Guerdane (L1) 5-4 tab (0-0)

JS Kairouan (L1) – Club Africain (L1) 0-3

US Tataouine (L1) – AS Ariana (L2) 4-2

CS Menzel Temime (L.Régionale) – SC Ben Arous (L2) 1-2

MS Sejnane – WS Al Hamma (L.Amateur 2) 6-7 tab (1-1)

. Dimanche 1er mars

AS Djerba (L2) – CS Hammam-lif (L1) 3-2

AS Rejiche (L2) – CS Sfaxien (L1, tenant du titre) 2-3 tab (1-1)

US Bousalem (L2) – EGS Gafsa (L2) 0-1

KS Agareb (L.Amateur 2) – AS Marsa (L2) 0-1 ap

ES Metlaoui (L1) – AS Oued Ellil (L2) 1-0

Grombalia Sport (L2) – CA Bizertin (L1) 0-4

Zitouna Chammakh (L.Amateur 1) – US Monastir (L1) 0-1

S.Tunisien (L1) – AS Soliman (L1) 1-0

Huitièmes de finale

Dimanche 15 mars:

Stade de Zarzouna (12h00):

CS Bizertin – US Tataouine

Stade Mustapha Ben Jannet (14h30):

US Monastir – Club Africain

Stade Kalaa Seghira (14h00:

Kalaa Sports – WS Hamma

Stade de Lala (14h00):

EGS Gafsa – Stade Tunisien

Stade de Chebba (14h00):

CS Chebba – SC Ben Arous

Stade Taieb Mehiri (14h00):

CS Sfaxien – AS Jerba

Stade à désigner (14h00):

ES Métlaoui – Etoile du Sahel

Stade de la Marsa (14h30):

AS Marsa – Espérance de Tunis