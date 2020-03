Les déplacements seront strictement limités sur tout le territoire italien à partir de mardi 10 mars 2020.

Tous les événements sportifs nationaux sont suspendus pour près d’un mois.

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, lundi 9 mars, qu’il n’y a plus de temps à perdre, l’Italie est le pays d’Europe le plus touché par le coronavirus et le second au monde avec plus de 9000 cas recensés et 463 morts.