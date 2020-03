Tunisie – Prévention du Coronavirus : Le ministère de la Santé appelle au report de toutes les réunions et conférences programmées

Le ministère de la Santé a appelé, lundi, à reporter, autant que possible, toutes les rencontres et conférences prévues au cours de cette période et d’éviter d’inviter des conférenciers ou des participants issus des zones touchées par le coronavirus dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre ce virus.

Le ministère a ajouté, dans un communiqué, que les conférenciers peuvent participer à ces rencontres via les moyens de communication modernes, soulignant que le Comité permanent chargé du suivi de la propagation du Coronavirus veille à actualiser les mesures prises pour empêcher la propagation du virus en fonction des données et de l’évolution de la situation épidémiologique dans le monde.

Dans le cadre du renforcement des mesures préventives contre le virus, le ministère envisage d’établir une liste des pays infectés selon le degré de risque, selon la même source.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait annoncé, plus tôt dans la journée, le report des missions et des stages de formation à l’étranger pour tous les étudiants, professeurs, chercheurs et fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, jusqu’à nouvel ordre, en prévention contre la propagation du Coronavirus.

Le ministère a indiqué qu’en cas d’extrême nécessité, les personnes concernées sont dans l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du département de l’Enseignement supérieur, soulignant que tous les revenants des zones touchées sont systématiquement mis en quarantaine, conformément aux instructions du ministère de la Santé.

Le bilan des personnes infectées est passé à 5, selon un communiqué du ministère de la Santé publié, aujourd’hui, lundi.