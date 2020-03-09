Tunisie : 29 cas suspectés en relation avec le second cas confirmé

كورونا : الإشتباه في 29 حالة إصابة بالعدوى من المصاب الثاني

كورونا : الإشتباه في 29 حالة إصابة بالعدوى من المصاب الثاني و منهم طبيبه المباشر و زوجته و ابنه اللذان يحملان أعراض المرض .. ابنته لا تحمل الأعراض و تخوّف من امكانيّة حملها للفيروس و نقله لزملائها في المدرسةمواطن يجبر على الحجر الصحّي بالقوة العامة في بومرداسوزارة التربية : الحالة لاتستوجب غلق المؤسسات التربويّة#SbehEnnes#CoronaVirus

Publiée par Mosaïque FM sur Lundi 9 mars 2020