Coupe de Tunisie : Programme des huitièmes de finale

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé lundi le programme des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de football, prévus dimanche 15 mars.

Voici le programme des huitièmes:

Dimanche 17 mars 2020:

CS Bizertin – US Tataouine (12h00)

US Monastir – C Africain (14h00)

Kalaa Sports – WS Hamma (14h00)

EGS Gafsa – S Tunisien (14h00)

CS Chebba – Sporting Ben Arous (14h00)

ES Métlaoui – vainqueur (ES Sahel Vs CS Korba) (14h00)

L’horaire des deux matches restant sera fixé ultérieurement:

AS Marsa – vainqueur (AS Sebikha Vs Espérance de Tunis)

CS Sfaxien – AS Jerba