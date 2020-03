Ligue des champions (quarts de finale retour) : Espérance ST-Zamalek (1-0)

Voici les déclarations des entraîneurs à l’issue du quart de finale retour de la ligue des champions d’Afrique disputé vendredi soir à Radès et remporté par l’Espérance sportive de Tunis face au Zamalek d’Egypte (1-0).

Othman Najjar (entraîneur-adjoint de l’Espérance): ” Aujourd’hui, on est malheureusement passé à côté de l’un de nos principaux objectifs de la saison, à savoir le titre de champion d’Afrique, Le troisième d’affilée. Nous avons pourtant tout mis en œuvre pour ne pas passer outre. Les joueurs on fait l’entame de match qu’ils allaient faire et ils sont parvenus à marquer dès la 5e minute de jeu. Par la suite les solutions de jeu et la réussite nous ont cruellement manqué vu les absences. Pour construire le jeu et jouer les attaques placées, il fallait avoir des joueurs compétitifs et d’expérience. Cependant, les joueurs qui étaient sur le terrain n’ont pas démérité et on ne peut rien leur reprocher notamment que l’équipe adverse ne s’est procurée aucune occasion franche de but. Maintenant il faut continuer à travailler avec ce groupe qui renferme des éléments prometteurs. Je tiens surtout à m’excuser auprès de nos supporters que je remercie au nom de tout le staff technique pour leur soutien indéfectible “.

Patrice Carteron (entraîneur du Zamalek): ” il fallait réaliser un double exploit dans une double confrontation pour éliminer le double tenant du titre. Aujourd’hui, on a fait un match très courageux et surtout un match défensif formidable parce qu’on a énormément souffert face à une équipe de l’Espérance qui a su nous mettre sous pression du début à la fin. Nous n’avons pas réussi à développer notre jeu et fait très peu de contre-attaques. Nous avons certes souffert, mais nous sommes parvenus à conserver ce résultat jusqu’à la fin. C’est une grande fierté que d’être parvenu à éliminer le double champion en titre “.