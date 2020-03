La France exprime sa solidarité avec la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme

La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque survenue à Tunis et assure les autorités et le peuple tunisiens de sa solidarité et de sa mobilisation à leurs côtés dans la lutte contre le terrorisme.

C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dans une déclaration publiée, sur le site du département des Affaires étrangères “France Diplomatie”, à la suite de l’attentat terroriste perpétrée contre une patrouille de police, stationnée devant les locaux de l’ambassade des Etats Unis, aux Berges du Lac II de Tunis.

La France présente ses condoléances à la famille du policier décédé ainsi qu’à l’ensemble du peuple tunisien et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, lit-on dans le texte de la déclaration.