Ligue des champions – L’Etoile du Sahel : mission difficile mais pas impossible

L’Etoile du Sahel mettra tout son potentiel technique et humain pour remonter la pente face au Widad de Casablanca, vainqueur du match aller 2-0 et arracher son ticket pour le dernier carré, à l’occasion du quart de finale retour prévu samedi à Radès.

Même si la tache parait difficile compte tenu de la valeur de l’adversaire marocain et du retard du match aller, les coéquipiers de Ammar Jemal restent confiants quant à leurs chances de relever ce défi. Un scénario qu’ils avaient vécu en 2015 en huitièmes de finale bis de la coupe de la CAF lorsqu’ils ont perdu le match aller 0-2 face au Raja de Casablanca et remporté le match retour 3-0, pour avancer ensuite vers les tours suivants et remporter le titre.

L’équipe du Sahel semble bien déterminée à renouer avec le sacre pour la deuxième fois de son histoire après avoir remporté son premier titre en 2007 aux dépens d’Al Ahly d’Egypte. Une occasion de se réconcilier avec son public insatisfait après ses décevantes aventures continentales, ces dernières années.

Le nouveau staff technique, conduit par Kaies Zouaghi, a axé le travail sur la correction des erreurs commises face au Wydad à Casablanca tout en étudiant les points forts et les points faibles de l’équipe adverse, puisqu’aucun faux pas n’est autorisé à ce stade de la compétition.

La formation étoilée est ainsi appelée à ne pas encaisser de but qui compliquerait davantage sa tache tout en donnant la priorité à l’offensive pour atteindre le but adverse.

La formation rentrante pourra de ce fait connaitre quelques changements aussi bien en défense qui enregistrera le retour de Ammar Jemal pour prendre la place de Omar Kounaté, suspendu, à côté de Saddem Ben Aziza dans l’axe, tandis que Wajdi Kechrida et Mortadha Ben Wannes animeront les couloirs droit et gauche.

Le staff technique pourra même compter sur un troisième joueur axial en incorporant Bahaeddine Sallami pour épauler la défense et contribuer à l’animation offensive.

Les solutions en attaque semblent multiples en présence de Karim Laribi, Souleimane Coulibaly, Yassine Chikhaoui, Darwine Gonzales et Maher Hannachi.

Le staff technique étoilé est en tout cas appelé à aligner la formation idéale pour relever le défi et poursuivre son parcours continental et il saura trouver les solutions nécessaires dans tous les compartiments malgré l’absence de quelques joueurs clés, tels que le défenseur Zied Boughattas, le milieu défensif Mohamed Haj Mahmoud, pour des raisons de santé, et Omar Kounaté, suspendu.

L’équipe doit néanmoins rester solide et vigilante pour franchir l’écueil du WAC qui tentera de son côté d’exploiter son avantage du match aller en renforcant sa défense tout en essayant de profiter des contre-attaques rapides pour surprendre son adversaire et valider son ticket pour le prochain tour.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 20h00, sera dirigé par l’arbitre sénégalais Maguette Ndaye.