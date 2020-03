Ligue des champions – Espérance ST vs Zamalek : Les sang et or pour renverser la vapeur

L’Espérance sportive de Tunis tentera ce vendredi, sur la pelouse du stade olympique de Radès à partir de 20h00, de renverser la vapeur en accueillant le Zamalek d’Egypte pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique de football (LCA).

L’Espérance qui rencontre les cairotes de Zamalek pour la troisième fois de suite en l’espace de trois semaines, a déjà essuyé deux défaites devant ce même adversaire. La première en super coupe d’Afrique (1-3), disputée à Doha au Qatar et la deuxième vendredi dernier au Caire (1-3) en quart de finale aller de la LCA.

La manche retourà Tunis, sera donc décisive pour déterminer le nom du club qui ira en demi-finale de la compétition entre ces deux sérieux prétendants au titre.

Le match se présente comme un réel challenge pour la formation tunisoise double tenante du titre, qui se trouve face à l’obligation de la victoire.

La mission des sang et or et d’autant plus compliquée puisque ces derniers doivent remporter ce troisième duel en inscrivant au minimum deux buts sans encaisser.

L’Espérance de Tunis, faut-il noter, a été assujettie depuis septembre dernier à un marathon effréné de match tant sur le plan local que continental. Ce rythme relativement important n’a pas été sans conséquences pour l’effectif espérantistes dont plusieurs joueurs souffrent de blessures musculaires.

Aussi, le turnover procédé par le staff technique sang et or à chaque match pour ménager les joueurs les plus sollicités n’a pas permis de fixer une formation rentrante qui soit assez performante et efficace lors des grands rendez-vous. Le coach Mouine Chaabani était, à chaque fois, contraint de trouver une nouvelle formule sans pour autant faire les bons choix.

Par ailleurs, l’absence du jeune milieu de terrain défensif Mohamed Ali Ben Romdhane qui a écopé d’un carton rouge lors du quart de finale aller, obligera Chaabanni à trouver l’alternative dans ce poste aux côtés de Foussiney Coulibaly.

De son côté, la défense sera, également, partiellement remaniée avec l’éventuel retour de l’algérien Abdelkader Badrane dans l’axe. D’autres changements seraient, en outre, envisageables en cours de match, dont notamment, la probable entrée de Taieb Mezieni ou encore de Fedi Ben Choug.

Mais la situation s’est compliquée encore plus pour le technicien sang et or obligé d’être sur les tribunes le jour du match ainsi que son adjoint Majdi Traoui, après la sanction de quatre matches d’interdiction de banc infligée jeudi par la CAF. Chaabani devra également se passer du capitaine Khalil Chammam également suspendu pour six matches par la CAF et Abderraouf Benguit qui a écopé d’une suspension de quatre matches.

Ces sanctions doublées d’une lourde amende de 140 000 dollars infligées par la CAF l’avant-veille du match, ont bouleversé les plans du staff technique privés de plusieurs titulaires et de nouveaux changements devraient être opérés dans le onze rentrant qui devra réaliser l’exploit de la remontada avec une formation composée de Moez Ben Cherifia dans la cage, Mbarki, Houssine Iheb Rabiî,Mohamed Ali Yaacoubi, Abdelkader Badrane, Foussiney Coulibaly, Kwame Bonsu, Fadi Ben Choug, Adbelrahmane Meziane, Hamdou El Houni et Ibrahim Ouattara.

Pour leur part, les zamalkaouis qui abordent cette manche retour avec un moral au beau fixe, viennent confirmer leur bonne forme du moment et s’assurer de la qualification pour le prochain tour.

Le match revêt une importance particulière pour le technicien français du Zamalek qui a battu trois fois l’Espérance de Mouine Chaabani (super coupe d’Afrique 2018, surper coupe d’Afrique 2019 et quart de finale aller LCA 2020), mais qui s’était incliné devant ce même adversaire lors des qualifications de la LCA quand il était à la tête de l’autre club cairote Al-Ahly d’Egypte.

A noter que la formation égyptienne enregistrera le retour d’Obama qui a manqué le match aller pour blessure et sera, toutefois, privée d’Abdallah Jomaa pour des raisons techniques.

La délégation zamalkaouie arrivée à Tunis mardi soir compte 22 joueurs: les gardiens Mahmoud Abderrahim Ganach, Mohamed Aouad, Mohamed Abou Jabal et Mohamed Sobhi. Les défenseurs: Mohamed Alaa, Mahmoud El Wench, Mohamed Abdessalam, Hazem Imam, Ahmad Aid et Mohamed Abdechafi. Les milieux de terrain: Tarek Hamed, Ferjani Sassi, Mohamed Hassan, Ahmad Sayed Zizou, Youssef Ibrahim Obama, Mohamed Ounajem, Achraf Ben Charqi, Chikabala, Mostapha Fathi, Islem Jaber et Mohamed Antar. Et les attaquants: Mostapha Mohamed et Kasungu.

S’agissant de la formation rentrante, Carteron devrait aligner: Mohamed Abou Jabal, Hazem Imam, Mahmoud El Wench, Mohamed Alaa, Mohamed Abdechafi, Tarek Hamed, Ferjani Sassi, Ahmad Sayed Zizou, Mohamed Ounajem, Achraf Ben Charqi et Mostapha Mohamed.

La Confédération africaine de football (CAF) avait, rappelle-t-on, désigné l’algérien Mustapha Ghorbal pour diriger le match entre l’Espérance et le Zamalek. L’arbitre algérien sera assitsé par ses compatriotes Abdelhak Etchiali, Mokrane Gourari et enfin du quatrième arbitre Lahlou Benbraham.