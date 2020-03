Tunisie : Consolidation du numéro vert 80101919 pour le signalement des cas suspects d’infection par le Coronavirus

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a indiqué, mardi, que le numéro vert 80101919 mis à disposition pour le signalement des cas suspects d’infection par le Coronavirus, sera consolidé en termes du nombre de lignes et d’employés, compte tenu de la pression enregistrée, hier lundi, après que le nombre d’appels sur cette Ligne a dépassé les 500 appels.

Dans une déclaration à la TAP, le ministre de la Santé a indiqué que cette ligne verte est dédiée uniquement et exclusivement au signalement des cas suspects d’infection par le Coronavirus, appelant tous ceux qui doutent d’être contaminés à rester chez eux et à appeler les équipes d’aide médicale sur le numéro 190 et sur le numéro vert 80101919.

Mekki a souligné que toute nouvelle infection par le Coronavirus, sera annoncée, après sa confirmation par les analyses biologiques nécessaires, affirmant qu’aucune nouvelle infection n’a été enregistrée jusqu’à présent, après l’annonce du premier cas de contamination par le virus, d’un Tunisien revenant d’Italie à la date du 27 février dernier à bord d’un navire.

Il a ajouté que l’évolution de l’état de santé de tous les passagers qui étaient à bord de ce navire et de leurs membres de familles fait l’objet d’un suivi médical étroit, rappelant qu’il leur a été recommandé, de rester dans l’auto-isolement à domicile.

Dans le cadre des mesures de prévention, Mekki a affirmé qu’un travail de coordination s’opère entre tous les ministères, sous la supervision de la présidence du gouvernement, dont le ministère de l’Education, afin d’adopter des mesures préventives plus strictes, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère des Affaires étrangères afin de coordonner les matchs sportifs internationaux susceptibles d’enregistrer l’afflux de publics étrangers, ainsi que le décaissement par le ministère des Finances des fonds dédiés au financement de cette ligne téléphonique.

Concernant le sit-in observé par le cadre médical et paramédical de l’hôpital universitaire, Farhat Hached à Sousse, pour protester contre le manque de matériel de protection adéquat après l’hébergement du premier cas de contamination par le Coronavirus au services des maladies bactériennes, Mekki a affirmé la disponibilité du matériel de protection nécessaire au niveau de tous les hôpitaux tunisiens, soulignant qu’il s’est entretenu, aujourd’hui mardi, avec le gouverneur de la région et le directeur régional de la santé à Sousse pour s’enquérir sur la question.

Mekki a dans ce contexte affirmé que le patient contaminé par le Coronavirus présente un état de santé stable, rassurant sur le taux de guérison très élevé de cette maladie qui ne peut entrainer la mort que dans 2% des cas, relatifs à des patients dont l’immunité est faible parmi les personnes âgées et les sujets asthmatiques.

Pour sa part, le directeur général des soins de santé de base, Chokri Hammouda, a déclaré, mardi à la TAP, qu’après l’enregistrement du premier cas de contamination par le Coronavirus en Tunisie, “on est passé au deuxième stade de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la propagation du virus”.

Dans une déclaration à la TAP, Hammouda a indiqué que la mise en œuvre du deuxième niveau de la stratégie de lutte contre le Coronavirus, se traduit essentiellement par la modification du plan communicationnel, à travers l’adoption d’un effort de sensibilisation de proximité, grâce à l’implication des médecins spécialistes des voies respiratoires, de réanimation, des médecins de travail et des médecins des maladies infectieuses.

Hammouda a souligné à cet égard que les mesures de lutte contre le Coronavirus dans certains pays, ont atteint des stades avancés qui nécessitent d’éviter les rassemblements, afin de protéger la santé de leurs citoyens, notant que la situation actuelle en Tunisie exige des citoyens, de respecter les conditions d’hygiène de base, dont le lavage permanent des mains, la stérilisation permanente des outils à usage domestique et le maintien de la ventilation des maisons et des lieux de Résidence.

Le responsable a encore souligné que les mesures prises au niveau national pour prévenir le Coronavirus seront adoptées conformément aux rapports du dernier conseil ministériel du gouvernement d’affaires courantes sur le question, soulignant qu’il a été décidé dans le même cadre, d’activer les comités régionaux de lutte contre les catastrophes naturelles afin de soutenir la prévention contre le virus.