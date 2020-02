Tunisie – Météo : Températures en hausse

Temps localement brumeux samedi matin sur le nord puis peu nuageux à partiellement voilé sur l’ensemble du pays.

Vent de secteur Sud assez fort de 30 à 45 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 35 km/h à l’intérieur du pays.

Mer peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès et houleuse à agitée sur les autres côtes.

Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 20 et 24°C dans les hauteurs Ouest et entre 25 et 30°C ailleurs.

Prévisions pour Dimanche 01 Mars 2020

Ciel partiellement, voilé sur la plupart des régions, les nuages devenant plus abondants l’après-midi sur le nord et localement le centre.

Vent de secteur Ouest assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs, puis tournant au secteur Nord sur le nord l’après-midi.

Mer houleuse dans le golfe de Gabès et agitée à très agitée ailleurs.

Températures maximales comprises entre 25 et 31°C et voisines de 23°C dans les hauteurs ouest.