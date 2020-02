Rencontre des députés 9alb Tounes avec les agriculteurs producteurs d’huile d’olive dans les régions du Kairouan et de Sfax

Dans le cadre du suivi de la problématique posée par le surplus de production d’huile d’olive et les efforts du parti 9alb Tounes pour accompagner les agriculteurs producteurs de l’huile d’olive dans la commercialisation de leur production et son exportation vers de nouveaux marchés à l’étranger, les députés représentant 9alb Tounes originaires des gouvernorats de Kairouan et de Sfax à savoir : Mme. Sihem Chrigui (Kairouan), Mme Samah Damak (Sfax) et M. Mohamed Hsairi (Sfax) organiseront, avec le soutien de M. Samy Achour, membre du bureau politique, deux rencontres avec des agriculteurs de ces deux régions selon le programme suivant :

Vendredi 28 février 2020 à Kairouan :

10 :00 – Rencontre avec les agriculteurs au siège du gouvernorat

Présentation des opportunités d’exportation : Procédures, Challenges et Solutions

Présentation des agriculteurs de la situation dans leur région

14 :00 – visite de quelques sites de traitement d’huile d’olive dans la région et discussion des prochaines actions à entreprendre.

Samedi 29 février 2020 à Sfax :

09 :30 – Rencontre avec des agriculteurs producteurs d’huile d’olive, des propriétaires de sites de traitement d’huile d’olive et des ingénieurs agronomes au centre Miami route Sidi Mansour Sfax

Présentation des opportunités d’exportation : Procédures, Challenges et Solutions

Présentation des agriculteurs de la situation dans leur région

14 :00 – visite de quelques sites de traitement d’huile d’olive dans la région et discussion des prochaines actions à entreprendre.