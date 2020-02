Coupe de Tunisie (16èmes de finale) : désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres des seizièmes de finale de la coupe Habib Bourguiba de football (saison 2019-2020), prévues entre le 28 février et le 11 mars :

. Vendredi 28 février

A Borj El Amri (14h00 à huis clos) :

US Borj Amri (L.Régionale) – Kalaa sports (L. Amateur 1) arb: Walid Ouni

. Samedi 29 février

A Chebba (14h00 à huis clos):

CS Chebba (L1) – US Ben Guerdane (L1) arb: Wassim Ben Salah

A Kairouan (14h00):

JS Kairouan (L1) – Club Africain (L1) arb: Oussama Razgallah

A Tataouine (12h00):

US Tataouine (L1) – AS Ariana (L2) arb: Aymen Nasri

A Menzel Témime (14h00):

CS Menzel Temime (L.Régionale) – SC Ben Arous (L2) arb: Houcem Belhaj Ali

A Sejnane (14h00):

MS Sejnane – WS Al Hamma (L.Amateur 2) arb: Mohamed Ali Karouia

. Dimanche 1er mars

A Réjiche (14h00):

AS Rejiche (L2) – CS Sfaxien (L1, tenant du titre) arb: Oussama Ben Isshak

A Boussalem (14h00)

US Bousalem (L2) – EGS Gafsa (L2) arb: Sadok Koumanji

A Agareb (14h00):

KS Agareb (L.Amateur 2) – AS Marsa (L2) arb: Jalel Sahbani

A Djerba Houm Souk (12h00):

AS Djerba (L2) – CS Hammam-lif (L1) arb: Khaled Gouider

A Metlaoui (14h00):

ES Metlaoui (L1) – AS Oued Ellil (L2) arb: Sofiène Ketat

A Grombalia (14h00):

Grombalia Sport (L2) – CA Bizertin (L1) arb: Walid Jeridi

A Chammakh (14h00):

Zitouna Chammakh (L.Amateur 1) – US Monastir (L1) arb: Mohamed Fenni

Au Bardo (14h00):

S.Tunisien (L1) – AS Soliman (L1) arb: Ameur Chouchène

. Mercredi 11 mars

A Sebikha (14h00):

AS Sebikha (L2) – Espérance de Tunis (L1)

A Korba (14h00):

CS Korba (L2) – Etoile du Sahel (L1)