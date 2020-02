Tunisie : La situation générale dans le pays au centre d’un entretien Saïed-Chahed

Le président de la République, Kais Saied, s’est entretenu, mercredi 12 février au Palais de Carthage, avec le chef du gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes, Youssef Chahed, sur la situation générale dans le pays, notamment la situation sécuritaire et socio-économique, indique la présidence de la République dans un communiqué.

“L’entretien a porté sur la situation générale dans le pays, en particulier la situation en matière de sécurité et les défis sécuritaires les plus importants dans la lutte contre le terrorisme en plus de la situation économique et sociale”, a déclaré Youssef Chahed, dans une vidéo publiée sur la page de la présidence de la République sur le site des médias sociaux.

“Le président de la République a recommandé la nécessité de poursuivre les travaux du gouvernement jusqu’à la prise de fonction du nouveau gouvernement”, a ajouté Chahed, indiquant à cet égard qu’il a assuré au président de la République le souci de l’équipe gouvernementale de poursuivre ses travaux et de veiller au bon fonctionnement du service public.