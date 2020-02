Super Coupe d’Afrique – Mouine Chaabani : “nous sommes prêts pour le match”

L’équipe de l’Espérance Sportive de Tunis effectuera ce soir à partir de 17h00 à Doha sa première séance d’entrainement en prévision de la Supercoupe d’Afrique qui l’opposera ce vendredi à 17h00 au Stade Al-Gharrafa, à l’équipe égyptienne de Zamalek.

La délégation espérantiste, conduite par le président du club Hamdi Meddeb, est arrivée mardi soir au Qatar après cinq heures de vol.

L’entraineur de l’équipe sang et or, Mouine Chaabani, a affirmé que “l’Espérance est prête pour ce match, et les joueurs sont animés par une grande volonté de décrocher le titre face à l’équipe égyptienne de Zamalek qu’ils affronteront ensuite à deux reprises en quarts de finale de la Ligue des champions (ndlr: le 29 février et le 6 mars).

Le coach espérantiste tiendra une conférence de presse, jeudi à 18h30 (heure locale).

En l’absence du défenseur algérien Abdelkader Badrane, blessé, Chamseddine Dhaouadi et Khalil Chammam semblent bien placés pour le remplacer.

Affichant beaucoup d’optimisme, l’attaquant libyen Hamdou Elhouni a affirmé que “toute l’équipe est déterminée à défendre ses chances jusqu’au bout, et en dehors de l’absence de Badrane, tout l’effectif affiche complet”.

Rappelons que le match sera dirigé par l’arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes.