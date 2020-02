FTF : L’AGE élective le 14 mars à 11h00 à Gammarth

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) tiendra son Assemblée Générale extraordinaire élective le samedi 14 mars à 11h00, dans un hôtel à Gammamrth, annonce la FTF, mardi, sans un communiqué.

Les travaux de cette assemblée porteront sur l’élection d’un nouveau bureau fédéral, selon le système de listes, et des membres des commissions indépendantes judiciaires et de l’instance indépendantes des élections pour le mandat 2020-2024, selon les dispositions du code électoral et des articles 65, 66, 67 et 68 du statut de la FTF.

Selon le communiqué, les candidats devront déposer leurs dossiers à partir du jeudi 13 février et jusqu’au samedi 22 février. Les dossiers doivent être déposés au bureau d’ordre de la Fédération Tunisienne de Football.

Tous les présidents des Ligues nationales et régionales ainsi que les clubs affiliés à la fédération et évoluant dans les championnats des Ligues nationales sont appelés à participer aux travaux de cette assemblée générale.