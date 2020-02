Entre-Tons, exposition de l’Association Club Photo Tunis à la Médina

Au détour d’une énième discussion photographique, une question revint encore une fois: pourquoi tel photographe a préféré l’utilisation du noir et blanc plutôt que la couleur.

Serait-ce parce que c’est plus artistique, ou est-ce par purisme ou nostalgie d’une autre époque. Est- ce une limite du matériel utilisé ou bien un soucis d’intemporalité.

Cette question tant discutée des photographes en herbe ou des curieux n’a jamais réellement trouvé de réponse et vous n’en trouverez pas ici non-plus. Il s’agit là d’une balade entre les différentes tonalités chromatiques qu’une photographie puisse présenter. Le passage de la couleur au noir et blanc se fait de manière souple et naturelle où chaque photographe a été libre de choisir sa palette de couleurs et son sujet photographique.

Au final, c’est une exposition où les couleurs s’associent au noir et blanc le temps d’une valse à 18 temps, c’est un patchwork, une mosaïque de trente- cinq photographie créée par les membres de l’association club photo de Tunis.

Entre-tons, l’image d’une palette de couleurs, reflète très bien la diversité au sein du club, on y trouve tous les styles et tous les genres; photo de rue, paysage, voir l’astrophoto.

La partition jouée par chaque photographe contribue au final à une composition bien harmonieuse et sans fausse note.

À l’affiche de cette exposition des membres qui sont habitués aux expositions et aux lumières et d’autres qui sont à leurs baptêmes du feu, on en trouve de tous les tons!

Le Club Photo de Tunis présente lors de cette occasion deux série photographiques de deux talentueux photographes et enfants du club. Il s’agit de Selim Balghouthi et Atef Ouni. Le premier a choisi de s’exprimer en mettant en exergue les membres du corps. Quant à Atef, il a choisi de nous émerveiller par le thème de la joie et l’innocence juvénile.

Le vernissage de l’exposition se déroulera le samedi 25 janvier 2020 à 16h au Presbytère Sainte- Croix à La Médina de Tunis.

Photographes exposants: