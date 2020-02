Ligue 1 (14e journée/matches avancés) : Résultats partiels et classement

L’Etoile sportive du Sahel a concédé le nul face au promu, le Croissant sportif de la Chebba (0-0), dans un match avancé de la 14e journée de la Ligue 1 de football professionnel disputé samedi au Stade Bouali Lahouar à Hammam-Sousse.

L’ES Sahel conserve ainsi son 6e rang au classement de la Ligue 1 avec 20 points, tandis le CS Chebba qui réalise la bonne opération de tenir tête à l’un des favoris du championnat dans cette phase retour de la compétition, gagne une place au classement (8e avec 15 points).

Dans l’autre match avancé, le CSH-Lif a arraché une victoire précieuse à domicile face au CA Bizertin (2-1).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Marcelain Kopkou (14e) et Anter Djemaouni (80e) pour les hammamlifois et Adem Rejaibi (66e) pour les bizertins.

Aprés cette troisieme victoire de la saison, le CSH-Lif grimpe à la 10e place avec 12 points.

Le CA Bizertin poursuit, quant à lui, sa mauvaise série, même avec l’arrivée du nouvel entraineur, Sofien Hidoussi, et se retrouve 11e avec un compteur bloqué à 11 points.

Voici les résultats partiels:

Samedi 8 février :

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif 2 Marcelain Kopkou (14e) et Anter Djemaouni (80e)

CA Bizertin 1 Adem Rejaibi (66e)

A Hammam-Sousse ( huis clos):

Etoile du Sahel 0

CS Chebba 0

Reste à jouer

Dimanche 9 février :

A Ben Guerdane (14h00):

US Ben Guerdane – ES Metaloui

A Sfax (14h00):

CS Sfaxien – US Monastir

A Soliman (14h00):

AS Soliman – JS Kairouan

Au Bardo (14h00):

S.Tunisien – C.Africain

A Radès (16h00):

Espérance de Tunis – US Tataouine

Classement provisoire

PTS J G N P Bp BC DIF

1. Espérance ST 37 13 12 1 0 28 6 +22

2. US Monastir 28 13 8 4 1 19 6 +13

3. CS Sfaxien 25 13 8 1 4 17 12 +5

4. Stade Tunisien 24 13 7 3 3 16 10 +6

5. Club Africain 23 13 9 2 2 19 4 +15

6. ES Sahel 20 14 5 5 4 15 11 +4

7 . US Ben Guerdane 18 13 5 3 5 14 17 -3

8. CS Chebba 15 14 4 3 7 14 19 -5

9. AS Soliman 14 13 4 2 7 14 16 -2

10. CS Hammam-Lif 12 14 3 3 8 12 23 -11

-. JS Kairouan 12 13 4 0 9 12 25 -13

12. CA Bizertin 11 14 3 2 9 13 26 -13

13. ES Metlaoui 9 13 2 3 8 6 14 -8

14. US Tataouine 8 13 2 2 9 6 16 -10