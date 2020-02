Coronavirus : Près de 350 voyageurs tunisiens et étrangers font l’objet d’un suivi médical permanent

Près de 350 voyageurs tunisiens et étrangers en provenance de la Chine font actuellement l’objet d’un suivi médical permanent dans le cadre de la stratégie préventive contre le Coronavirus, a indiqué vendredi, le chef de l’unité de contrôle sanitaire relevant du ministère de la santé à l’aéroport international Tunis Carthage, Faycel Dabboussi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Dabboussi a précisé que ce suivi médical se poursuivra pendant 14 jours, affirmant qu’aucun cas suspect n’a été enregistré.

Dabboussi a rappelé qu’une unité médicale permanente, composée de 6 infirmiers et 2 médecins, est déployée à l’aéroport Tunis Carthage, 24 heures sur 24, chargée de contrôler tous les voyageurs en provenance de la Chine.

Le ministère veille également à garder un contact téléphonique avec les voyageurs en provenance de la Chine ainsi que les passagers à bord du même vol pour vérifier leur état de santé et les rappeler de la nécessité de signaler tout symptôme durant une période fixée à 14 jours à compter de la date de leur arrivée.

La Tunisie n’a, jusqu’au 6 février, enregistré aucun cas de contraction du coronavirus. Dix Tunisiens ont été rapatriés de Wuhan le 3 février 2020. Ils ont été placés en quarantaine pour une période de 14 jours.

Le ministère de la santé avait pris toutes les mesures préventives nécessaires dont la mise en place d’une commission permanente pour le suivi de la propagation du coronavirus dans le monde entier. Ladite commission regroupe des représentants des différents ministères et structures concernées et travaille en collaboration avec le bureau de l’Organisation mondiale de la santé en Tunisie.

Le Ministère a également aménagé un laboratoire de référence à cet effet et a oeuvré de manière préventive pour fournir les moyens de prise en charge des cas suspects. Des cellules régionales de vigilance ont été activées pour coordonner directement avec les services de santé régionaux et l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Le Ministère de la santé a aussi pris plusieurs mesures en coordination avec l’office de l’aviation civile et des aéroports et les compagnies aériennes nationales et internationales pour prendre en charge rapidement tout cas suspect et pour distribuer aux voyageurs des fiches de questionnaire leur permettant d’identifier la trajectoire des pays dans lesquels ils se sont rendus.