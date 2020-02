Tunisie : Coupure et perturbation dans la distribution de l’eau potable jeudi, dans plusieurs zones de Mahdia

Une coupure et une perturbation dans l’approvisionnement en eau potable ont été enregistrées jeudi, dans plusieurs régions du gouvernorat de Mahdia, à savoir Zelba et El Nozha relevant de la délégation de Sidi Alouane, Recharcha et El Hssinet de la délégation de Ksour Essef, El Mansoura, El Houd et Ouled Abdallah de la délégation de Melloulch, a annoncé la SONEDE.

Ces perturbations sont dues à des travaux de réparation d’une panne survenue jeudi sur la conduite principale (diamètre 500 mm), approvisionnant l’axe de Chebba, au niveau de la région d’Arjoune du gouvernorat de Mahdia.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, vendredi 7 février 2020 à partir de 10h du matin.