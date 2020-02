Tunisie : Ennahdha maintient sa position pour que Qalb Tounes participe au gouvernement

Le porte-parole d’Ennahdha, Imed Khemiri a déclaré lundi qu’en ce qui concerne la signature du “Document contractuel du programme gouvernemental”, Ennahdha veut éviter les généralités pour se concentrer sur les détails et les mécanismes intéressant chaque parti.

“La signature du Document n’est pas une fin en soi”. Le plus important, selon lui, est de focaliser sur le soutien politique au gouvernement, sa composition, sa structure et la garantie de sa réussite.

Dans une déclaration donnée aux médias, lundi soir, au parlement, Khemiri a indiqué que les conditions à réunir sont les suivantes: garantir un fort soutien politique au gouvernement qui n’exclut personne, excepté celui qui s’exclut lui-même.

Ennahdha maintient sa position pour que Qalb Tounes participe au gouvernement et a demandé à Elyes Fakhfakh, chargé de former le gouvernement, de respecter la représentation des partis à l’issue des élections législatives, a-t-il dit.

Sur le changement de la position d’Ennahdha par rapport à la participation de Qalb Tounes au gouvernement de Habib Jemli (qui n’a pas obtenu le vote de confiance du parlement), Khemiri a répondu que “le contexte est différent”. Ennahdha, a-t-il précisé, n’est plus dans la phase du parti sorti majoritaire aux élections législatives et est chargé par le président de former le gouvernement. Nous en sommes à l’étape où le président de la République charge la personnalité jugée la plus apte en vue de former un gouvernement, argumente-t-il.

Il faut tirer les conclusions qui s’imposent, dit-il. L’expérience précédente n’ayant abouti à aucun résultat et exige d’interagir avec le gouvernement d’union nationale.

Le conseil de la Choura est en état de réunion permanente et suit l’évolution des concertations autour de la formation du gouvernement, a ajouté Imed Khemiri. Lorsque le processus de concertation sera plus complet, Ennahdha décidera si elle votera ou non la confiance au gouvernement, a-t-il conclu.

Ennahdha a affirmé, ce lundi, qu’il ne signera pas le document contractuel proposé aux partis politiques concernés par les concertations autour de la formation du gouvernement.