FTF : Mesures en faveur du CO Ttransports en proie à des difficultés

Une délégation de la Fédération tunisienne de football, dirigée par le président Wadi Jari, a reçu lundi les membres du comité directeur du CO Transport conduis par le dirigeant Fourat Akremi et un certain nombre d’anciens et actuels responsables, notamment Belhassen Fekih, Ali Kaabi, Mouhieddin Habita, Lassad Khadr et Mohamed Trabelsi.

La réunion a porté sur la situation difficile que connait le CO Transport, évoluant en Ligue 3, “les participants prenant connaissance de l’ampleur des difficultés rencontrées par l’équipe, tant au plan sportif que matériel, ce qui s’est repercuté sur ses résultats sportifs”, indique la FTF dans un communiqué publiée sur sa page Facebook.

“Le président de la FTF a mis en valeur l’importance du rôle social et culturel dévolu à cette grande assocciation sportive. Les participants ont pris note également de la détérioration de la situation financière de l’Association du CO Transports, la dégradation de l’infrastructure sportive et l’absence des installations minimales nécessaires pour une activité d’un club aussi prestigieux appartenant à une zone habitée par environ 800 mille habitants ayant besoin de soutien, de diversification des activités et de la mise en place des espaces”, précise la fédération, qui a annoncé les mesures suivantes en faveur de cette association :

1- Ouverture d’un compte spécial FTF – COT Siège afin de construire un siège social pour le Club, la fédération contribuant à hauteur de 20% de la valeur du projet, tout en assurant l’intégralité des coûts du dossier d’études et d’architecture.

2- La FTF prend en charge la création d’un espace de loisirs au sein du siège à construire, étant donné l’inexistence de tels équipements publics dans la zone.

3- La FTF prend en charge l’équipement d’une salle de musculation pour le club

4- Création d’un terrain de quartier aux frais de la FTF, dans la zone de Mellassine

5- Dans le cadre de l’encadrement de la jeunesse, la FTF a décidé de nommer un conseiller technique à ses frais pour fixer le programme d’action des entraîneurs en coordination avec l’Administration technique nationale avec une formation technique et fédérale gratuite pour les diplômés des instituts supérieurs de sport résidants dans la région.

6- Permettre au club de pouvoir s’entraîner gratuitement à l’annexe du stade de la FTF

7- La FTF s’engage à contacter les différentes sociétés de transport qui ont cessé de soutenir l’équipe et à discuter des moyens de fournir un financement permanent au club

8- Demande urgente à formuler auprès des sociétés de transport nationales et régionales pour permettre au CO Transports de bénéficier d’un transport gratuit.

9- Soumettre une demande urgente aux institutions publiques compétentes pour créer 5 terrains de quartiers dans la région de Mellassine et ses environs immédiats.

10- Demander aux institutions publiques compétentes d’accélérer la création de gradins et vestiaires décents et de deux terrains annexes au stade Ali Belahouane.

11- Demander aux institutions publiques concernées à doter le stade Atayarane de gazon artificiel, avec des vestiaires décents, tout en l’équipant de l’éclairage.

12- Demander aux institutions publiques compétentes d’activer le principe de discrimination positive pour les zones qui manquent de fondements de développement pour les activités sportives et pour les zones à environnement social privé.

13 Création d’une commission mixte entre la FTF et les représentants du club qui ont participé à cette initiative pour suivre l’avancement de ces initiatives et projets.