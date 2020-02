Tunisie : La vision américaine dévie la cause palestinienne de la légitimité et des résolutions internationales (Bachtobji)

La Tunisie a réitéré lors de la réunion d’urgence des ministres arabes des Affaires étrangères tenue samedi au siège du secrétariat générale de la Ligue Arabe, son appuie au peuple palestinien dans son combat pour recouvrer ses droits légitimes à l’autodétermination et à l’édification d’un Etat libre indépendant sur sa terre limité aux frontières de 1967.

” La justice et les droits des palestiniens ne sont pas négociables ” assure la Tunisie par la voix de son secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé du département, Sabri Bachtobji.

Dans son allocution, Bachtobji a estimé que ” la vision américaine dévie la cause palestinienne de la légitimité et des résolutions consacrées par la communauté internationale durant les décennies passées “.

” La pulvérisation des références établies du processus de paix et non aboutissement à des solutions à la hauteur de la juste cause palestinienne, risquent d’attiser les tensions dans la région arabe, de raviver les conflits et de menacer la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient ” lit-on dans le texte du communiqué du département des Affaires étrangères.

Fort de son statut de membre non permanent au conseil de sécurité, la Tunisie a appelé à prendre une position arabe unifiée vis-à-vis des nouveaux développements concernant la cause palestinienne de manière à entreprendre une action commune et efficace au niveau international pour appuyer les droits légitimes des Palestiniens.

Le conseil des ministres arabes des affaires étrangères avait refusé cette vision américaine plus connue sous l’appellation de ” deal du siècle “, soulignant l’attachement des ministres arabes des Affaires étrangères au processus de paix et aux Résolutions internationales.

Le conseil a également mis l’accent sur la volonté des ministres des Affaires étrangères d’interagir rapidement avec toutes les parties internationales pour prendre les mesures nécessaires face à tout plan qui vient bafoue les droits des Palestiniens et piétiner les fondamentaux du processus de paix.

Bachtobji présidait la délégation tunisienne qui a pris part à la réunion d’urgence des ministres arabes des Affaires étrangères en présence du président palestinien Mahmoud Abbas. La réunion en question s’est focalisée sur la vision américaine concernant le ” plan de paix au moyen orient “.