ARP : Examen le 4 février, de 4 accords de coopération dans le domaine du transport entre la Tunisie et d’autres pays

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) examinera, le mardi 4 février 2020, en plénière, quatre projets de loi relatifs à des accords conclus entre la Tunisie et d’autres pays, dans les domaines du transport aérien, maritime et terrestre, selon le site web de l’ARP.

Il s’agit d’un accord entre le gouvernement tunisien et le Qatar sur les services aériens entre les deux pays , ainsi qu’un accord de coopération dans le domaine du transport maritime, de la navigation et des ports commerciaux, conclu le 23 mars 2017 entre la Tunisie et le Soudan ( loi n°10 de l’année 2019).

L’ARP va examiner également, un accord de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports, conclu le 3 octobre 2018, entre le gouvernement tunisien et l’Etat de Djibouti (loi n° 94 de l’année 2018), ainsi qu’un accord relatif au transport international routier des personnes et marchandises, conclu le 20 février 2018 entre la Tunisie et la Guinée (loi 93 de l’année 2018).