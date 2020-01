Tunisie : Pas de paix au Moyen-Orient sans les droits des Palestiniens, estime Ghannouchi

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, a souligné que la cause palestinienne possède une symbolique ancrée dans la croyance de la nation islamique, en tant que cause d’un peuple en lutte pour retrouver sa liberté et son droit à l’autonomie et à l’édification de son Etat avec pour capitale Al Qods Al Charif.

De ce fait, le Moyen-Orient connaîtra encore des troubles tant que le peuple palestinien n’aura pas réussi à recouvrer son droit, à libérer sa terre et édifier son Etat.

Dans une allocution prononcée dans le cadre de sa participation à la 15ème session de la conférence de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la conférence Islamique (OCI), tenue à Ouagadougou, Rached Ghannouchi a estimé que les troubles et les conflits dans les pays arabes exigent un redoublement des efforts pour arriver à des solutions pacifiques et réaliser des réconciliations nationales totales à même d’unifier les nations.

il a également abordé la question du terrorisme en tant que l’un des défis auquel doit faire face la nation islamique.

“La Tunisie a fait face comme d’autres pays islamiques à ce fléau destructeur et a réussi grâce à l’unité de son peuple, avec les forces armées, à éradiquer le terrorisme. Il est du devoir de tous de continuer à tarir les sources du terrorisme pour ancrer les valeurs de la tolérance, de la paix et de la modération”, a-t-il affirmé.

Le président de l’ARP conduit une délégation parlementaire composée des présidents des groupes parlementaires d’Ennahdha (Noureddine Bhiri), de Qalb Tounes (Hatem Mliki), de la Coalition Al Karama (Seifeddine Makhlouf) et du bloc démocratique (Ghazi Chaouachi).