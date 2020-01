L’Université Centrale lance en partenariat avec Essec Business School Paris le programme Women Board Ready

Fruit d’un partenariat entre l’Université Centrale membre du réseau Honoris United Universities et Essec Business School Paris, le programme de haut niveau intitulé, « ADVANCED CERTIFICATE WOMEN BOARD READY » a été lancé au sein de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

Cette formation est conçue pour les femmes exerçant des postes de responsabilité au sein de grands groupes, les cheffes d’entreprises et les administratrices en poste ou en recrutement, mais aussi pour toute femme expérimentée, apte à offrir ses compétences et assumer des fonctions d’administratrice dans une organisation pour apporter sa valeur ajoutée.

Plusieurs personnalités de renoms étaient présentes, Mme Houbeb AJMI et Mme Viviane DE BEAUFORT respectivement CEO Honoris Tunisie et directrice du programme Essec Paris, Mme Marie-jo ZIMMERMANN ancienne député française, Mme Wided BOUCHAMAOUI prix Nobel de la paix et ancienne présidente de l’UTICA, Mme Bochra BELHAJ HMIDA ancienne député tunisienne, ainsi que Mr Bilel SAHNOUN Directeur Général de la BVMT , et Mr Tarek LASSAADI CEO de Traveltodo.

Mr Bilel SAHNOUN CEO de la Bourse de Tunis, et parrain de ce programme a ouvert les débats en traitant du manque de présence des femmes « sur les 81 cotées en bourse seulement 60 femmes sont administratrices dans les conseils pour un total de 698 sièges, environ 9%.». Un chiffre moyen par rapport à la région, mais très loin des statistiques des pays développés.

La directrice générale d’Honoris Tunisie Mme Houbeb AJMI a expliqué les objectifs de ce programme, qui mené à son terme permettra aux participantes, d’acquérir les outils et l’expertise nécessaires pour accéder aux Conseils d’administration et de surveillance et monter aux CoDir et de développer leur posture managériale dans un mandat existant en plus d’améliorer la gouvernance des entreprises qu’elles dirigent.

Mme Viviane DE BEAUFORT, directrice du programme ESSEC Paris, a traité de l’évolution du contexte mondial en matière de mixité des conseils et du projet pilote Women Board Ready à Tunis de son importance et des plus qu’il apportera aux femmes qui y participeront.

L’ancienne député français, Mme Marie Joséphine ZIMMERMANN, a parlé de son expérience qui l’a amené à présenter la loi quelle et l’ancien ministre Jean François COPE ont présenté « la loi Copé-Zimmermann » relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance.

La prix Nobel de la paix et ex-présidente de l’UTICA, Mme Wided BOUCHAMAOUI, a parlé de la Féminisation des conseils d’administration et des conseils de direction en Tunisie et de l’importance de cette nouvelle étape.

De son côté, Mme Bochra BELHAJ HMIDA, ancienne député et présidente actuelle de COLIBE a analysé le contexte légal tunisien en matière de parité au sein des conseils d’administration, et de la place de la femme dans la société tunisienne et du long combat qu’a toujours livré la femme dans notre pays.

Ce programme de haut niveau lancé par l’Université Centrale membre d’Honoris United Universities et en partenariat avec ESSEC Business School Paris, permettra de mieux comprendre les codes et de vérifier les fondamentaux de la gouvernance.

Partageant une approche unique, basée sur des recherches Women Empowerment, et avec l’apport d’experts praticiens, cette promotion profitera de riches échanges entre les participantes.

Un coaching est également au programme avec des sessions dédiées et des réflexions tout au long du programme notamment pour travailler sa relation à L’ambition et au pouvoir, travailler son réseau et son image sur les réseaux sociaux – 1ers exercices puis approfondissement d’une stratégie pour finir avec des témoignages d’administratrices et échanges collectifs constructifs.

Cette formation EXEC se déroulera à temps partiel sur 4 mois :

8 jours pleins (72 heures et +) en 4x à un rythme d’une fois toutes les 4 semaines.

• Un mode d’échange dynamique entre intervenants et participantes et des témoignages.

• Une formation dispensée en français.

• Un Open accès à de nombreux documents et vidéos pour une approche e-learning entre les sessions, un suivi grâce à blog et l’appartenance au réseau Administratrices et Dirigeantes, des liens avec des réseaux ciblés dont la Fédération Femmes Administratrices.