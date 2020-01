Marathon : Un marathon féminin le 8 mars, à l’occasion de la journée mondiale de la femme

Une cérémonie, baptisée “Run d’Or”, a été organisée, ce mardi, en l’honneur des coureurs et marathoniens tunisiens des différentes générations.

Les organisateurs ont indiqué, à cette occasion, qu’un marathon féminin (6 km) sera organisé le 8 mars prochain, à l’occasion de la journée mondiale de la femme, et ce en vue de promouvoir la course à pied chez la gente féminine.

La cérémonie a été également l’occasion d’appeler à la création d’une structure nationale regroupant les associations actives dans le domaine d’organisation des marathons dans les différentes régions du pays, et ce afin de coordonner et unifier les conditions d’organisation du marathon, à travers la concertation et l’échange d’expériences entre les différents acteurs dans ce domaine”, précisent les organisateurs.

Expert en matière d’organisation des marathons, Moncef Felli qui avait également participé à plusieurs courses dans le monde, a estimé que cette nouvelle structure pourrait améliorer les conditions d’organisation des marathons dans les différentes régions du pays, saluant les efforts consentis par certaines associations et villes en vue de promouvoir cette pratique sportive.

Plusieurs athlètes et marathonéens professionnels tunisiens de différentes générations ont été honorés au cours de cette cérémonie organisée par l’association “Carthago”, à l’instar de Abdelaziz Bouguerra, Borni Ardhaoui, Fathi Baccouche et Mohamed Salah Rajhi, outre les actuels spécialistes de la sélection nationale d’athlétisme Wissem Hosni, Atef Saad et Abdessalam Layouni.