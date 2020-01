20 bourses d’études au Canada en Master et Doctorat

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé mardi, sur sa page officielle, l’ouverture des candidatures pour l’obtention de 20 bourses d’études en master et en doctorat à l’institut national de la recherche scientifique au Québec et à l’université de Montréal au Canada au titre de l’année universitaire 2020-2021.

Le ministère précise que l’octroi de ces bourses à des étudiants tunisiens s’inscrit dans le cadre des conventions de partenariat signées avec l’institut national de recherche scientifique au Québec d’une part et l’université de Montréal d’autre part.

Il s’agit de six bourses d’études en doctorat et quatre bourses d’études en master à l’Institut national de recherche scientifique au Québec et dix bourses d’études en doctorat à l’université de Montréal.

A noter que le dernier délai pour le dépôt des candidatures a été fixé au 14 février 2020.