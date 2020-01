Aucun cas de coronavirus n’a été enregistré en Tunisie jusqu’à dimanche 26 janvier 2020

Aucun cas de contamination par le coronavirus n’a été enregistré en Tunisie, jusqu’à aujourd’hui, dimanche 26 janvier 2020 depuis son apparition pour la première fois en chine, le 31 décembre 2019.

Le ministère de la santé a souligné dans un communiqué publié aujourd’hui, que pour éviter l’émergence et la propagation de ce virus en Tunisie, les efforts sont déployés pour assurer le suivi de la situation épidémologique liée au coronavirus à travers l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et ses sections régionales, le centre stratégique des opérations sanitaires et un laboratoire national.

Selon le même communiqué, le ministère de la santé a pris de nombreuses mesures en coopération avec les services de l’OACA et les campagnies aériennes nationales et internationales afin d’informer immédiatement les équipes médicales des personnes suspectés d’avoir contracté le coronavius, outre la mise en place de cellules de suivi avec les représentants de l’observatoire national des maladies nouvelles et emergentes et la distribution de bulletins d’information à tous les passagers permettant d’identifier les pays qu’ils avaient visité auparavant.

Les équipes sanitaires dans les postes frontaliers ont mis en place des dispositifs de contrôle à distance de la température des passagers, lit-on dans le communiqué, ajoutant que les personnes dont l’infection serait confirmée seront soumises aux traitements nécessaires.

Le ministère de la santé a signalé que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas encore annoncé l’état d’urgence sanitaire au niveau international et n’a pas recommandé de restrictions au voyage ou au commerce.

A noter que 1350 cas de contamination par le coronavirus ont été confirmés en chine, alors que le nombre de décès s’élève à 41.