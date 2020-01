Tunisie : Appel au limogeage de l’administrateur judiciaire de l’UNAT

Des représentants de l’Union nationale des aveugles de Tunisie (UNAT) ont appelé vendredi au limogeage de son administrateur judiciaire, Faouzia Abbes, en raison de son échec dans la gestion de cette organisation, indiquant qu’une action en référé a été engagée à cette effet.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, le président de l’Union régionale des aveugles de la Manouba, Ali Aouini a souligné que l’administrateur judiciaire de l’UNAT, qui a occupé ce poste depuis plus de 3 ans a échoué dans sa mission visant à promouvoir cette organisation et à faire face à la corruption administrative et financière.

Aouini a précisé que l’UNAT et toutes les unités y afférent dont le centre de formation agricole, l’imprimerie et l’unité de fabrication des détergents ont interrompu leurs activités en raison de leur incapacité de s’acquitter de leurs obligations, appelant à mener des enquêtes et à poursuivre en justice les personnes impliquées dans des affaires de corruption.

De son côté, le chargé des relations publiques au sein de l’UNAT, Lotfi Tounsi, a affirmé que l’Union a connu une période difficile marquée par des dépassements administratifs et financiers, signalant que l’autorité de tutelle et le gouvernement ne sont pas intervenus pour sauver cette organisation.