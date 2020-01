Congrès extraordinaire d’unification de Nidaa Tounes :  Hafedh Caid Essebsi désigne une instance supérieure 

Hafedh Caid Essebsi, le représentant légal du mouvement Nidaa Tounes, a annoncé vendredi la désignation d’une instance supérieure pour préparer et tenir le congrès extraordinaire unificateur du parti.

Caid Essebsi a publié un post sur la page officielle facebook du mouvement dans lequel il a indiqué avoir décidé de nommer une instance supérieure pour préparer et tenir le congrès extraordinaire unificateur avec tous les pouvoirs qui lui sont attribués à cette fin, et de fixer une date à la fin de juin 2020 comme date maximale pour la tenue du congrès du mouvement qui compte trois sièges au Parlement.

D’autre part, le représentant légal du Mouvement Nidaa Tounes (créé en 2012) a estimé que l’appel à un congrès extraordinaire et unificateur du mouvement “a été lancé après consultation des dirigeants et des structures du mouvement, et après avoir pris connaissance de son statut et son règlement intérieur”.

Il a ajouté que la conférence “se fera sur la base d’un regroupement et des leçons à tirer des erreurs passées pour redresser la voie afin de faire triompher le projet national moderniste, et en l’honneur à la mémoire du fondateur du parti, feu le président Beji Caid Essebsi”.

Selon le post, l’instance supérieur chargée de préparer le congrès extraordinaire sera composée de Kacem Makhlouf, Imad Riahi, Marouan Bouida, Ayoub Zarmdini, Afaf Achrani, Ridha Belhaj, Noureddine ben Tisha, Mustaph Garouachi, Issa Hidoussi, Khalil Caid Essebsi, Khalifa Othmani, Mongi Harbaoui, Meriem Rabeh, Fethi Khemiri, Mounira Rassaa, Hatem Ferjani et Rami Mahfoudh.

Hafedh Caid Essebsi a précisé que “l’instance est libre de répartir les responsabilités entre elle et a tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien ses tâches”.