Tunisie : La situation sécuritaire dans le pays et aux frontières orientales, au centre d’un entretien du Kais Saied avec Hicham Fourati

La situation générale de la sécurité dans le pays et aux frontières orientales a été au centre d’un entretien du président de la République Kais Saied avec le ministre de l’Intérieur Hicham Fourati, jeudi au palais de Carthage, indique le département de l’information et de communication de la présidence de la république dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur le renforcement de la vigilance pour sécuriser les frontières avec la Libye voisine à la lumière des récents développements dans ce pays.

A cet égard, le ministre de l’Intérieur a affirmé que les unités de sécurité étaient prêtes, en coordination et en coopération permanente avec l’armée, à faire face à tout ce qui pourrait menacer la sécurité et la stabilité de la Tunisie.

D’autre part, le président de la République a souligné la nécessité de maintenir la sécurité et d’assurer l’application stricte de la loi, de lutter contre toutes les formes de criminalité et d’agressions contre les citoyens, et de dissuader tous ceux qui osent porter atteinte à l’Etat ou à la sécurité de la société, ajoute le communiqué.

Saied a également rappelé l’impératif pour toutes les institutions publiques concernées d’assumer leurs responsabilités pour assurer la protection des citoyens.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur a souligné que l’institution de sécurité, avec ses différentes unités, est soucieuse d’accomplir son devoir de manière optimale pour faire régner la sécurité, préserver la sécurité des citoyens et assurer le fonctionnement normal du service public.

Il a souligné qu’elle reste toujours prête à intervenir pour imposer l’état de droit et dissuader les contrevenants avec tous les moyens disponibles en intensifiant les opérations de sécurité, notamment dans les heures de pointe, et en particulier dans les stations de transport et à proximité des écoles.