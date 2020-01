Tunisie – Gaâfour : Avis de coupure d’électricité pour samedi et dimanche (STEG)

Une interruption du courant électrique, à Gaâfour (gouvernorat de Siliana), est annoncée, pour samedi et dimanche, entre 10h et 14h, et ce pour des travaux de maintenance des réseaux de distribution de l’électricité, lit-on dans un communiqué rendu public par le district de la Steg (Société tunisienne de l’électricité et du gaz), à Siliana.

La coupure d’électricité comprend la ville de Gaâfour et certaines zones rurales relevant de la Imada de Sidi Ayed, souligne à l’agence TAP Mohamed Hechmi Temimi, chef du district de la Steg.

Ces travaux s’inscrivent dans le programme de maintenance périodique du réseau visant à garantir la qualité de service, souligne la même source.