Classement IFFHS 2019 : L’Espérance de Tunis 19e mondiale et 1ère arabe et africaine

L’Espérance Sportive de Tunis a été classée 19e mondiale et première arabe et africaine au classement des clubs établi par la Fédération Internationale de l’Histoire du Footbal et des Statistiques (IFFHS) pour l’année 2019 et publié mardi.

La formation espérantiste a obtenu cette place avancée du classement grâce à ses performances exceptionnelles réalisées au cours de l’année 2019.

Le club sang et or a notamment remporté la Ligue des champions d’Afrique pour la deuxième année de suite, outre le titre de champion de Tunisie et une participation au Mondial des clubs au cours duquel il réalisé le plus large score de l’histoire de la compétition obtenu aux dépens d’Al Sadd du Qatar (6-2).

De son côté, l’Etoile du Sahel a obtenu la 62e place du classement et 2e arabe et africaine suite à une saison marquée par une victoire du titre de champion arabe des clubs, tandis que le CS Sfaxien s’est classé 91e mondial soit le 9e au niveau africain et 4e au niveau arabe pour avoir remporté notamment la coupe de Tunisie.

Le classement est mené par Liverpool, champion d’Europe 2019, devant le FC Barcelone, champion de la Liga espagnole, et Manchester City, champion d’Angleterre.