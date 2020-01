Choix du chef du gouvernement : Al Joumhouri appelle à tenir compte des valeurs de la révolution

Le bureau politique d’Al Joumhouri a appelé le président de la République Kais Saied à tenir compte, dans le choix de la personnalité qui sera chargée de former le prochain gouvernement, du degré d’attachement de celle-ci aux valeurs de la révolution et aux aspirations des Tunisiens à rompre avec l’ancien régime et à lutter contre la corruption.

Dans une déclaration publiée dimanche, à l’issue de la réunion périodique de son bureau politique, le parti met l’accent sur le besoin d’un chef de gouvernement capable de relancer l’économie nationale, de faire libérer le pays du giron du Fonds monétaire et de lutter contre les disparités régionales.

Sur un autre plan, le bureau politique d’Al Joumhouri a salué la décision du président Saied d’accepter l’invitation tardive à la Conférence de Berlin sur la Libye. Une position qui, ajoute le parti dans sa déclaration, met en avant l’attachement de la Tunisie au rôle clé qu’elle a assumé dans le dossier libyen pour des considérations traduisant la solidité des liens historiques entre les deux pays frères.

Al Joumhouri rappelle l’appel incessant de la Tunisie en faveur d’une solution politique aboutissant à l’instauration d’un état civil qui préserve l’intégrité territoriale du pays et défend la souveraineté des Libyens sur leurs richesses.

Le bureau politique d’Al Joumhouri exprime, par ailleurs, son inquiétude face à l’aggravation de la crise politique en Tunisie et à la dégradation du prestige et du rôle du parlement. Le parti dénonce, fermement, le refus des députés du Parti destourien Libre de réciter la Fatiha à la mémoire des martyrs de la révolution et leur irrespect envers la Constitution du pays.

Le parti regrette le décès samedi de Tarek Dziri, touché par balle lors des événements qui ont suivi la révolution.

Il rappelle, dans la foulée, les revendications des blessés de la révolution et des familles des martyrs concernant la publication de la liste des victimes au Jort (Journal officiel de la République tunisienne).

Al Joumhouri annonce, sur un tout autre plan, que son 7e congrès national aura lieu le 19 juin 2020 et que les préparatifs politiques et la formation des commissions spécialisées démarreront en mars date de la réunion du comité central du parti.