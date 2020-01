Tunisie : Un plan visant à attenter à la vie de la dirigeante du Courant Populaire Mbarka Awaynia déjoué

Un plan visant à attenter à la vie de la dirigeante du Courant Populaire (CP), Mbarka Awainya, a été déjoué après l’arrestation d’un élément terroriste par les unités de l’administration générale des services spéciaux de la sécurité nationale, apprend vendredi l’agence TAP auprès du porte-parole du ministère de l’Intérieur, Khaled Hayouni.

“Mbarka Awaynia a été informé de ce plan, en coordination avec le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, et des mesures ont été prises pour assurer sa protection et sa sécurité”, a-t-il précisé.

Le Courant Populaire a annoncé également, dans une déclaration adressée à l’opinion publique nationale vendredi soir, que les services de sécurité “ont déjoué un plan visant à assassiner Mbaraka Brahmi”, veuve de l’homme politique tunisien Mohamed Brahmi, assassiné le 25 juillet 2013, alors qu’il était coordinateur général de ce mouvement qui s’inscrit dans la mouvance du socialisme et du nationalisme arabe.

Le parti a mis en garde contre la “gravité de la situation, exacerbée par la violence et l’escalade”, et a appelé le peuple tunisien et ses forces vives à “être prudents et unis face aux tentatives de ramener le pays à la violence”, tout en valorisant les efforts des services de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.