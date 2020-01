Les partis de “La Tunisie en avant” et des Travailleurs expriment leur solidarité avec Mbarka Aouinia Brahmi

Le mouvement “La Tunisie en avant” et le Parti des travailleurs ont exprimé, samedi, leur solidarité absolue avec la dirigeante au Courant populaire et ancienne députée, Mbarka Aouinia, la veuve du martyr Mohamed Brahmi, dénonçant la violence et l’incitation à la violence.

“La Tunisie en avant” a souligné, dans une déclaration, son soutien inconditionnel à Mbarka Aouinia Brahmi face aux menaces dont elle fait l’objet, quelle que soit leur forme ou leur origine.

Le mouvement a, par ailleurs, salué les efforts des forces de l’ordre pour déjouer tous les plans d’assassinats ciblés.

De son côté, le Parti des travailleurs a condamné le discours de la haine et de takfirisme qui incitent aux assassinats politiques, appelant les forces démocrates et progressistes à conjuguer leurs efforts pour face aux dangers guettant le pays de l’intérieur et de l’extérieur.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Khaled Hayouni, a indiqué, vendredi, à l’agence TAP, la mise en échec d’un plan visant à attenter à la vie de la dirigeante du Courant Populaire après l’arrestation d’un élément terroriste par les unités de la direction générale des services spéciaux de la sécurité nationale.

Mbarka Aouinia Brahmi a été informée de ce plan, en coordination avec le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, a-t-il précisé, ajoutant que des mesures ont été prises pour assurer sa sécurité.